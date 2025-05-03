Постпред Ульянов: заявления США и ЕС по Украине не выведут РФ из равновесия

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов прокомментировал слова представителей США и Евросоюза о том, что они не будут посредничать в урегулировании конфликта на Украине. Мнение по этому поводу российский дипломат высказал в своем Telegram-канале.
Как отметил Ульянов, что бы ни говорили ЕС и США, это не выведет Россию из равновесия.
«США, правда не очень внятно, заявили, что не намерены оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Мол, эти две страны должны договариваться между собой. Евросоюз устами своего официального представителя также заявил, что не намерен становиться посредником. Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия», — написал Ульянов.
Как ранее писал сайт KP.RU, представитель государственного департамента США Тэмми Брюс заявила во время брифинга перед журналистами, что Вашингтон отказывается играть роль посредника в переговорах между Россией и Украиной.
Также на эту тему накануне высказался официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Анвар аль-Ануни. Он сказал, что Европейский союз не планирует выступать в качестве посредника в мирном урегулировании вооруженного конфликта на Украине в случае отказа от этой роли Соединенных Штатов.