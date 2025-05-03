Постпред Ульянов: заявления США и ЕС по Украине не выведут РФ из равновесия

«США, правда не очень внятно, заявили, что не намерены оставаться посредниками в урегулировании разногласий между Россией и Украиной. Мол, эти две страны должны договариваться между собой. Евросоюз устами своего официального представителя также заявил, что не намерен становиться посредником. Ну что же, вольному воля. Надо надеяться, что ни Вашингтон, ни Брюссель не ожидают, что эти новости могут вывести Россию из равновесия», — написал Ульянов.