Число учеников, изучающих русский язык на Украине, сократилось до минимума

«В украинских школах значительно сократилось количество учеников, которые учились на русском языке или изучали его как иностранный. Так, в 2021—2022 учебном году таких школьников было около 100 тысяч, в настоящее время их до 345 детей», — приводит СМИ его слова.
По его словам, в ближайшее время «русский язык полностью уйдет из украинских школ».
«В тех редких случаях, где обучение на русском языке еще формально сохраняется, речь идет об “остаточном контингенте”, поступившем в школы несколько лет назад, и эта ситуация будет окончательно изменена уже со следующего учебного года», — утверждает Креминь.
Ситуация с русским языком на Украине.
В конце сентября прошлого года депутат Рады Наталья Пипа зарегистрировала законопроект о запрете использования в школах на Украине любого языка, кроме украинского, в том числе на переменах.
Как поясняло издание «Страна.ua», документ запрещает использование только русского и не касается языков других национальных меньшинств. В октябре официальный представитель Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) Сейф Маганго заявил, что организация изучает ситуацию.
В марте депутат Рады Максим Бужанский сообщил, что украинские парламентарии внесли на рассмотрение Верховной рады очередной законопроект, направленный на полный запрет использования русского языка в школах, включая перемены и внеурочное время.
После госпереворота на Украине в 2014 году власти страны начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией, в том числе с русским языком. В 2019-м Верховная рада приняла закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Он подразумевает использование украинского во всех сферах жизни.
В декабре 2023 года парламент Украины принял законопроект о нацменьшинствах, который нацелен на выполнение требований Еврокомиссии, он ужесточает ограничения на использование русского языка, в то время как языки других нацменьшинств должны получить серьезные поблажки.
Как сообщило в марте Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), русскоязычное меньшинство на Украине подвергается дискриминационному обращению по сравнению с теми, кто говорит на языках стран Евросоюза.