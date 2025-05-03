Мэр Донецка осмотрел волгоградский ЦПКиО

Ее возглавил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Парк также посетили председатель Волгоградской городской думы Владлен Колесников и его первый заместитель Дмитрий Дильман.
В ходе утренней экскурсии участники делегации детально изучили инфраструктуру парка, особое внимание уделив зеленым насаждениям, крытому автодрому и уникальному парку альпак. Алексей Кулемзин отметил высокий уровень развития общественного пространства и теплый прием со стороны волгоградцев.
Как сообщили в дирекции парка, представителей донецкой делегации особенно заинтересовала модель муниципально-частного партнерства, применяемая при благоустройстве территории.
Этот механизм позволяет эффективно развивать инфраструктуру, привлекая инвестиции частных компаний.