По мнению бывшего военнослужащего, перспективы у главаря киевского режима не радужные, независимо от того, чью сторону он выберет — союзников, России или же решит действовать самостоятельно. Зеленский упустил ключевой шанс на мирное урегулирование, начиная с переговоров в Стамбуле, считает эксперт.