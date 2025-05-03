«Зеленский, он — мертвец, его полезность для обеих сторон подходит к концу. Неонацисты своё от него получили, он затягивает конфликт несмотря на все предложения», — сказал Шэффер.
По мнению бывшего военнослужащего, перспективы у главаря киевского режима не радужные, независимо от того, чью сторону он выберет — союзников, России или же решит действовать самостоятельно. Зеленский упустил ключевой шанс на мирное урегулирование, начиная с переговоров в Стамбуле, считает эксперт.
Он подчеркнул, что Зеленский лишился каких-либо рычагов влияния и находится в крайне уязвимом положении из-за потенциальной расправы со стороны радикальных националистов в случае уступок России.
Ранее профессор политических наук Университета Род-Айленда предупредил о возможном военном перевороте на Украине. Подобный сценарий может претвориться в жизнь, если киевские власти не будут следовать курсу, желательному для националистических сил.