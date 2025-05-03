ВСУ атаковали юг России. Военная операция, день 1165-й

9:31 Госдеп США одобрил контракт на $310 млн об обслуживании истребителей F-16 для Украины. Ранее сообщалось, что ~США направляют Украине списанные F-16 со свалки на авиабазе Дэвис-Монтан на запчасти~.
9:18 Spiegel: Президент США Дональд Трамп может пропустить саммит НАТО в июне, если не будет повышения расходов на оборону.
9:12 Спецназ «Ахмат» и ряд других подразделений российской группировки войск «Север» пресекают попытки ВСУ пересечь границу с РФ со стороны Сумской области.
9:00 Пожар из-за падения обломков сбитых украинских БПЛА потушили на территории зернового терминала КСК в Краснодарском крае.
8:49 Cовершенная на Новороссийск атака, где среди пострадавших есть дети, свидетельствует, что Киев от порчи инфраструктурных объектов перешел к терроризму в отношении мирных граждан в РФ, заявил депутат Госдумы от Краснодарского края Сергей Алтухов.
8:39 Член конгресса США Марджори Тейлор-Грин раскритиковала заключение между администрацией США и Украиной сделки о минералах, так как это может привести к новому вооруженному конфликту.
8:25 ВС РФ ударили по заводу в Запорожье, где ремонтировали бронированную технику для ВСУ и собирали БПЛА.
8:10 ?Сводка Минобороны РФ о ночной атаке беспилотников ВСУ.
За минувшую ночь дежурными силами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотников самолетного типа, в том числе:
96 над территорией Республики Крым
?Также над акваторией Чёрного моря средствами ПВО уничтожены:
?С 02:00 до 05:00 огневыми средствами Черноморского флота ликвидированы 14 украинских безэкипажных катеров.
8:05 В Ростовской области отменили опасность атаки БПЛА.
8:04 Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено.
8:03 ⚡️При массированной атаке беспилотников в Новороссийске пострадали три многоквартирных дома, четыре человека получили ранения.
8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1165-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.