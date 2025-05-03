ВСУ атаковали юг России. Военная операция, день 1165-й

Минобороны РФ сообщило о перехвате 170 украинских беспилотников средствами ПВО за минувшую ночь. В ходе массированной атаки беспилотников ВСУ на Новороссийск пострадали три многоквартирных дома, четыре человека получили ранения. В Ростовской области к утру объявили отбой беспилотной опасности. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено. Газета.Ru ведет хронику событий.