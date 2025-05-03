Bloomberg: США дали понять, что намерены поддерживать Украину в борьбе с Россией

«Государственный департамент США одобрил обучение (пилотов Украины — прим. ред.) и обслуживание истребителей F-16 для Украины на сумму до 350 миллионов долларов, дав понять, что Белый дом продолжит поддерживать Киев в борьбе с Россией, несмотря на нетерпение президента Дональда Трампа поскорее положить конец войне», — говорится в сообщении издания.