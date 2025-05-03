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Представители Венецианской комиссии встретились в Кишиневе с руководством Минюста

На встрече с руководителем Минюста и представителями министерства члены Венецианской комиссии задали ряд вопросов о проекте закона, касающегося судебной системы.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Вопросы борьбы с коррупцией и принятого в этом контексте законодательства в Молдове обсудили на встрече в Кишиневе министр юстиции Вероника Михайлов-Морару и представители делегации Венецианской комиссии, сообщили в пресс-службе Минюста.

Встреча прошла в пятницу, представители Венецианской комиссии посещали Молдову с целью оценки измененного проекта закона о создании специализированного антикоррупционного суда.

Молдавский министр изложила позицию правительства, выраженную в опубликованном в ноябре 2023 года заключении относительно проекта закона «Об антикоррупционной судебной системе и внесении изменений в некоторые нормативные акты».

«Михайлов-Морару рассказала о положительном опыте февраля 2024 года, когда в Кишиневский суд были назначены судьи, специализирующиеся на коррупции, что упростило процесс рассмотрения дел», — отметили в Минюсте.

Министр также упомянула организованные парламентом консультации о необходимости доработки законопроекта в соответствии с рекомендациями первого заключения Венецианской комиссии, мнениями властей, а также о способах реализации.

«Параллельно с этой реформой, предложенной парламентом, идет процесс внешней оценки судей. Значительный прогресс также отмечается на этапе оценки судей Апелляционного суда», — также отметила Михайлов-Морару.

Как уточнили в Минюсте, у членов делегации возник ряд вопросов, связанных с предлагаемыми в доработанном проекте полномочиями в части деятельности судей, соотношением особо тяжких коррупционных преступлений с преступлениями, связанными с государственной безопасностью, а также угрозами государственной безопасности.

В состав делегации вошли Туомас Оянен, член Венецианской комиссии (Финляндия); Филипп Димитров, эксперт, бывший член Комиссии (Болгария); Филипе Сезар Виларинью Маркес, эксперт; Тарас Пашук, член секретариата Венецианской комиссии.