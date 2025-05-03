Представители Венецианской комиссии встретились в Кишиневе с руководством Минюста

КИШИНЕВ, 3 мая — Sputnik. Вопросы борьбы с коррупцией и принятого в этом контексте законодательства в Молдове обсудили на встрече в Кишиневе министр юстиции Вероника Михайлов-Морару и представители делегации Венецианской комиссии, сообщили в пресс-службе Минюста.
Встреча прошла в пятницу, представители Венецианской комиссии посещали Молдову с целью оценки измененного проекта закона о создании специализированного антикоррупционного суда.
Молдавский министр изложила позицию правительства, выраженную в опубликованном в ноябре 2023 года заключении относительно проекта закона «Об антикоррупционной судебной системе и внесении изменений в некоторые нормативные акты».
«Михайлов-Морару рассказала о положительном опыте февраля 2024 года, когда в Кишиневский суд были назначены судьи, специализирующиеся на коррупции, что упростило процесс рассмотрения дел», — отметили в Минюсте.
Министр также упомянула организованные парламентом консультации о необходимости доработки законопроекта в соответствии с рекомендациями первого заключения Венецианской комиссии, мнениями властей, а также о способах реализации.
«Параллельно с этой реформой, предложенной парламентом, идет процесс внешней оценки судей. Значительный прогресс также отмечается на этапе оценки судей Апелляционного суда», — также отметила Михайлов-Морару.
Как уточнили в Минюсте, у членов делегации возник ряд вопросов, связанных с предлагаемыми в доработанном проекте полномочиями в части деятельности судей, соотношением особо тяжких коррупционных преступлений с преступлениями, связанными с государственной безопасностью, а также угрозами государственной безопасности.
В состав делегации вошли Туомас Оянен, член Венецианской комиссии (Финляндия); Филипп Димитров, эксперт, бывший член Комиссии (Болгария); Филипе Сезар Виларинью Маркес, эксперт; Тарас Пашук, член секретариата Венецианской комиссии.