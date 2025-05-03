Представители Венецианской комиссии встретились в Кишиневе с руководством Минюста

Как уточнили в Минюсте, у членов делегации возник ряд вопросов, связанных с предлагаемыми в доработанном проекте полномочиями в части деятельности судей, соотношением особо тяжких коррупционных преступлений с преступлениями, связанными с государственной безопасностью, а также угрозами государственной безопасности.