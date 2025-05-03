Генконсульство Беларуси откроется в Алматы

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Генеральное консульство Беларуси откроется до конца текущего года в крупнейшем городе Казахстана — Алматы, это предусмотрено постановлением Совета министров № 247, которое было официально опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.
«Открыть до 1 января 2026 года Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Алматы (Республика Казахстан)», — говорится в документе.
Белорусское правительство также поручило Министерству финансов оплатить расходы на открытие и содержание нового генконсульства «в пределах средств, предусмотренных МИД в республиканском бюджете» на соответствующие цели.
В настоящее время в Казахстане действует посольство Беларуси, находится оно в столице республики — в городе Астане. Дипмиссия начала действовать в этой стране в 1997 году.
В начале этого года белорусским послом был направлен в Казахстан бывший глава МАРТ Алексей Богданов.
Алматы является крупнейшим по численности населения городом в Казахстане — в нем проживают около 2,2 миллиона человек. До 1997 года являлся столицей страны.