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Генконсульство Беларуси откроется в Алматы

Алматы является крупнейшим по численности населения городом в Казахстане, до 1997 года был столицей страны.

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Генеральное консульство Беларуси откроется до конца текущего года в крупнейшем городе Казахстана — Алматы, это предусмотрено постановлением Совета министров № 247, которое было официально опубликовано в субботу на Национальном правовом интернет-портале.

«Открыть до 1 января 2026 года Генеральное консульство Республики Беларусь в городе Алматы (Республика Казахстан)», — говорится в документе.

Белорусское правительство также поручило Министерству финансов оплатить расходы на открытие и содержание нового генконсульства «в пределах средств, предусмотренных МИД в республиканском бюджете» на соответствующие цели.

В настоящее время в Казахстане действует посольство Беларуси, находится оно в столице республики — в городе Астане. Дипмиссия начала действовать в этой стране в 1997 году.

В начале этого года белорусским послом был направлен в Казахстан бывший глава МАРТ Алексей Богданов.

Алматы является крупнейшим по численности населения городом в Казахстане — в нем проживают около 2,2 миллиона человек. До 1997 года являлся столицей страны.