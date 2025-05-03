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МИД допустил открытие новых диппредставительств в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая — РИА Новости. Представитель МИД России в Симферополе Артем Березовский допустил открытие в Крыму новых иностранных дипломатических представительств, при этом подчеркнув, что это очень кропотливая, длительная и трудная работа.

Источник: Олег Елков/ТАСС

«Разговоры об этом ведутся, но я бы предпочел не забегать вперед, потому что работа по учреждению дипломатического представительства — это кропотливый, трудный и длительный процесс, требующий максимального вовлечения профильных ведомств с обеих сторон», — сказал Березовский РИА Новости.

В ноябре 2020 года в Крыму было учреждено почетное консульство Никарагуа. Оно стало первым зарубежным консульским учреждением в российском Крыму. Республика Никарагуа признала Крым частью России в 2014 году. Почетным консулом Никарагуа в республике стал бывший полпред президента в Крыму Олег Белавенцев.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают киевский режим по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путём, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».