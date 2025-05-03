Лукашенко поздравил Нгему с избранием на пост президента Габона

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Бриса Клотера Олиги Нгему с избранием на высший пост Габонской Республики, сообщила пресс-служба главы государства.
Как отметил Лукашенко, результаты голосования и убедительная победа Нгему говорят о доверии людей политическому и социально-экономическому курсу, который проводит политик.
При этом президент подчеркнул, что Минск заинтересован укреплять белорусско-габонскую дружбу, а также отметил большой потенциал для активизации диалога и сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и других сферах.
По словам Лукашенко, Беларусь готова предложить свой опыт и компетенции для повышения уровня продовольственной безопасности и благополучия граждан Габона.
«Буду рад встретиться с вами в Минске или Либревиле либо во время международных мероприятий для обсуждения путей наращивания динамики двусторонних отношений», — добавил белорусский лидер.
Выборы в Габоне
Военные в Габоне 30 августа 2023 года заявили о роспуске институтов власти и отмене результатов президентских выборов. Согласно данным СМИ, на этих выборах победу одержал Али Бонго Ондимба, который занимал главный пост в стране с 2009 года.
Затем военные пообещали, что будут постепенно создавать властные структуры переходного периода. Глава республиканской гвардии генерал Брис Олиги Нгема был назначен президентом Комитета по переходу и восстановлению институтов и президентом переходного периода. Также он занял пост министра обороны и безопасности.
В марте текущего года Нгема объявил о выдвижении своей кандидатуры на президентских выборах, а в начале апреля был избран лидером Габона.