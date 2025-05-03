Потомков бойцов, погибших в боях за освобождение Молдавии, не пускают в сегодняшнюю Молдову.
Церемония перезахоронения останков 22 солдат проходит в субботу, 3 мая. на воинском кладбище у мемориального комплекса «Шерпенский плацдарм».
За 10 лет здесь был перезахоронен 321 солдат и офицер Красной Армии в 15 братских могилах, сверху гранитные плиты с текстом на русском и молдавском языках. Два раза в год происходят перезахоронения солдат Победы.
В последнийц путь провожают 22 солдат, погибших за Родину. Фото: тг-канал Солдат Победы.
До 2019 года на церемонии приезжали потомки героев из различных уголков бывшего Советского Союза. Но сейчас не едут. Почему?
Нет гарантий, что пустят в страну, если цель визита будет указана: поклониться могилам павших за Родину.
В учебнике истории подвиг героев Красной Армии именуется «оккупацией».
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