Трамп опубликовал свое изображение в образе папы римского

На изображении господин Трамп сидит на позолоченном троне. Он одет в белую сутану (длинная одежда у католического духовенства), с митрой на голове и золотым крестом на груди. Указательный палец его правой руки поднят вверх, а на безымянном, предположительно, надет папский перстень.