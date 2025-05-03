Депутат Госдумы предложил сделать дни с 1 по 9 мая непрерывными выходными

По его словам, разрывы внутри праздничной недели мешают людям полноценно отдохнуть, поскольку много времени уходит на дорогу. Антропенко добавил, что чаще всего сотрудники все равно берут отгулы на «перемычки» между праздниками, и это вызывает раздражение у работодателей. При этом он подчеркнул, что предложение не касается посменной работы. Также депутат выразил мнение, что такая передышка пошла бы на пользу школьникам и студентам, особенно тем, кто готовится к экзаменам.