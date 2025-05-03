Выплаты к 9 Мая получили около 78% ветеранов

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Материальную помощь ко Дню Победы в Беларуси выплатили уже около 78% получателей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты республики.
«Матпомощь ко Дню Победы в первый день выплат получили порядка 78% ветеранов и граждан, пострадавших от последствий войны», — говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что всего деньги перечислены 5,5 тысячи человек на общую сумму 9,9 миллиона рублей.
Размеры выплат
По решению правительства, в этом году инвалидам и участникам ВОВ, лицам, принимавшим участие в боевых действиях до 3 сентября 1945 года, будет выплачено по 5 тысяч рублей.
По 2500 рублей получат те, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы ВОВ, а также кто работал на объектах ПВО, строил оборонительные сооружения, морские базы, аэродромы и другие военные объекты в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автодорог.
Такая же сумма полагается «блокадникам», которые трудились в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944-го и награждены медалью «За оборону Ленинграда», а также тем, кто награжден знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
По 1500 рублей материальной помощи к 9 Мая получат другие определенные Совмином категории граждан.