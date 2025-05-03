Выплаты к 9 Мая получили около 78% ветеранов

По 2500 рублей получат те, кто награжден орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в тылу в годы ВОВ, а также кто работал на объектах ПВО, строил оборонительные сооружения, морские базы, аэродромы и другие военные объекты в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автодорог.