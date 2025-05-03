Число пострадавших при атаке на Новороссийск выросло до пяти человек

По данным Минобороны РФ, всего за ночь дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников самолетного типа. Над Крымом сбиты 96 дронов, над Краснодарским краем — 47 дронов, девять дронов над Ростовской областью, по восемь — над Брянской и Курской областями и два — над Белгородской областью.