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Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал на своей странице во «ВКонтакте» пафосной чушью заявление президента США Дональда Трампа, что Соединенные Штаты внесли главный вклад в победу во Второй Мировой войне.

Источник: © РИА Новости

Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.

«Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне, и что он установит праздник 8 мая. Праздник — это неплохо. А по первому выводу — пафосная чушь», — отреагировал Медведев.

Медведев посоветовал Трампу вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, громил врага четыре с лишним года и кто «освобождал неблагодарную Европу».

«Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы — наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!», — резюмировал Медведев.