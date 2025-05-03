Медведев осудил Трампа за слова о вкладе США в Победу

Ранее президент США Дональд Трамп объявил 8 мая Днем победы, заявив, что США намного больше других стран сделали для победы во Второй мировой войне, более того, Штаты выиграли и Первую, и Вторую мировые войны.
«Трамп давеча сообщил о том, что США внесли главный вклад в Победу во Второй мировой войне, и что он установит праздник 8 мая. Праздник — это неплохо. А по первому выводу — пафосная чушь», — отреагировал Медведев.
Медведев посоветовал Трампу вспомнить или уточнить, кто взял Берлин, громил врага четыре с лишним года и кто «освобождал неблагодарную Европу».
«Наш народ положил 27 миллионов жизней своих сыновей и дочерей во имя уничтожения проклятого фашизма. Поэтому День Победы — наш и он 9 мая! Так было, так есть, так будет всегда!», — резюмировал Медведев.