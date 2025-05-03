Reuters узнал, как Рубио из «маленького Марко» вырос в союзника Трампа

В 2016 году Рубио, будучи сенатором-республиканцем от Флориды, баллотировался на пост президента. Во время дебатов между претендентами они обменялись колкостями с Трампом. Трамп называл Рубио «маленьким Марко» и «мошенником» и высмеивал его выступления на телевидении. Тот, в свою очередь, тоже обвинял своего соперника в мошенничестве и указывал на небольшой размер рук Трампа: «Вы видели его руки? Вы знаете, что говорят о людях с маленькими руками… Им нельзя доверять».
В январе 2021 года, когда сторонники Трампа штурмовали здание Капотолия, Рубио охарактеризовал произошедшее как «жестокий бунт».
На этой неделе Трамп объявил, что Рубио станет врио его советника по национальной безопасности вместо Майкла Уолтца, который переходит на должность представителя США при ООН. Это произошло через несколько недель после скандала с утечкой в мессенджере Signal — в чат с высокопоставленными сотрудниками администрации был добавлен главный редактор журнала Atlantic Джеффри Голдберг. NBC сообщал, что журналиста включил в переписку именно Уолтц.
Рубио заслужил доверие Трампа, выполняя любые поручения, которые дает ему республиканец, сказал Reuters высокопоставленный американский чиновник: «Он сделал все, о чем его просил Трамп. Почему бы не доверять ему?».
По словам представителя Совета нацбезопасности Брайана Хьюза, Рубио смог реализовать программу Трампа «Америка прежде всего», он «хорошо квалифицирован», чтобы курировать деятельность СНБ.
Агентство напоминает, что одним из первых зарубежных визитов Рубио на посту госсекретаря стала поездка в Панаму с целью «более дипломатично» изложить обещание Трампа вернуть Панамский канал. В марте, после ссоры в Белом доме с президентом Украины Владимиром Зеленским, Трамп отправил Рубио в Саудовскую Аравию для возобновления усилий по достижению мира между Киевом и Москвой. Госсекретарь также сыграл ведущую роль в исполнении противоречивых антииммиграционных мер президента, добившись соглашения об отправке предполагаемых преступников в тюрьму на территории Сальвадора, и аннулировав тысячи студенческих виз.
Рубио будет совмещать должности госсекретаря и советника по нацбезопасности минимум полгода. С февраля он является администратором Агентства США по международному развитию (USAID), большую часть программ которого закрыли после возвращения республиканца в Белый дом, а также исполняет обязанности архивиста США.
В администрации возникают вопросы, как Рубио будет справляться с нагрузкой, пишет Reuters. Как отметил сотрудник Госдепа, каждая из этих должностей «требует сверхчеловеческого уровня самоотверженности, сосредоточенности и энергии», и полноценно работать, не пренебрегая обязанности, невозможно «даже с самыми лучшими намерениями».
Трамп, выступая в Розовом саду Белого дома 1 мая, поблагодарил Рубио за «невероятную» работу: «Когда у меня возникает проблема, я звоню Марко. Он ее решает».