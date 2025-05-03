Reuters узнал, как Рубио из «маленького Марко» вырос в союзника Трампа

В 2016 году Рубио, будучи сенатором-республиканцем от Флориды, баллотировался на пост президента. Во время дебатов между претендентами они обменялись колкостями с Трампом. Трамп называл Рубио «маленьким Марко» и «мошенником» и высмеивал его выступления на телевидении. Тот, в свою очередь, тоже обвинял своего соперника в мошенничестве и указывал на небольшой размер рук Трампа: «Вы видели его руки? Вы знаете, что говорят о людях с маленькими руками… Им нельзя доверять».