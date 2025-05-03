Трамп заявил, что США в их нынешнем виде пришел конец

«Как это возможно, что судьи не позволяют США депортировать преступников, включая убийц, прочь из нашей страны, туда, откуда они прибыли? Если такое происходит, то нашей стране, какой мы ее знаем, пришел конец. Американцам придется свыкнуться с совсем другой, наполненной преступлениями жизнью. Это совсем не то, что основатели имели в виду!» — написал он в социальной сети Truth Social.