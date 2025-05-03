Правая партия Reform UK победила на местных выборах в Великобритании

Это было первое крупное голосование с тех пор, как в июле 2024 года Лейбористская партия во главе с Киром Стармером выиграла парламентские выборы и потеснила у власти консерваторов, которые до этого правили Британией 14 лет. Нынешнее голосование затронуло 23 совета графств, восемь унитарных единиц, один метрополитенский боро и орган самоуправления архипелага Силли; англичане также выбирали мэров в шести областях и членов более чем 1,2 тыс. приходских церковных советов. В общей сложности речь шла о более чем 1,6 тыс. мандатов.
Об успехе той или иной партии можно судить по тому, сколько всего мест она получила или потеряла в местных советах. Итоги распределились следующим образом:
Reform UK (+ 648 мест) — итого 677;
Либеральные демократы (+ 146) — 370;
Зеленые (+ 41) — 79;
Лейбористы (- 198) — 98;
Консерваторы (- 635) — 319.
Reform UK получила контроль над десятью советами, в которых до этого преобладали консерваторы и лейбористы, — речь о графствах Дарем, Дербишир, Донкастер, Кент, Ланкашир, Линкольншир, Ноттингемшир, Стаффордшир, Северный и Западный Нортгемптонширы. Из шести мэрских позиций Reform UK забрала две — в Большом Линкольншире и в Халле и Восточном Йоркшире; три поста отошли лейбористам, еще один — консерваторам.
Также 1 мая проходили довыборы в Палату общин в избирательном округе Ранкорн и Хелсби (графство Чешир на северо-западе Англии). Их назначили после того, как депутат-лейборист от этого округа Майк Эймсбери избил избирателя и из-за этого скандала отказался от своего мандата. В этом голосовании также победила кандидат от Reform UK — бизнесвумен Сара Почин стала пятым депутатом этой партии в Палате общин, обогнав кандидата от консерваторов на 0,02%, или на шесть голосов.
Лидер Reform UK Найджел Фарадж назвал эти итоги «началом конца Консервативной партии». «Мы глубоко проникли в ряды лейбористов и консерваторов, и после сегодняшнего вечера нет никаких сомнений, что в большей части страны мы стали главной оппозиционной партией этому правительству», — сказал он 2 мая (цитата по The Guardian).
Reform UK существует с 2018 года. Сначала она было известно как Brexit Party, которая ратовала за выход Британии из Евросоюза без соглашения, в Reform UK партию переименовали в 2021 году. Ее основал Найджел Фараж, который с 1999 по 2020 год был депутатом Европарламента, а с 2006 по 2016 год (с перерывами) — лидером правоконсервативной евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party — UKIP). В своей программе Reform UK упирает в первую очередь на борьбу с нелегальной миграцией — она обещает проводить политику «нулевой терпимости к тем, кто въезжает в Британию незаконно», и в случае, если она победит на следующих всеобщих выборах (запланированы на 2029 год), создать для этого Министерство депортаций.
Популярность этой партии растет по мере того, как снижается рейтинг двух ключевых политических сил — лейбористов и консерваторов, которые чередуются у власти в последние сто лет. По данным Politico, к устойчивому росту Reform UK перешла после 4 июля 2025 года, когда в Британии прошли парламентские выборы, — за десять месяцев ее рейтинг вырос с 14% до 26%, в то время как рейтинги лейбористов и консерваторов снизились с 34% до 24% и с 24% до 21% соответственно.
Административное деление Соединенного Королевства — одно из самых сложных и многоуровневых в мире. Структура местных властей четырех регионов королевства выглядит так:
Англия — 317 местных органов пяти типов: 21 окружной совет (совет графства); 164 районных совета; 62 органа унитарных единиц (объединяют функции первых двух); органы 32 районов (боро) Лондона; органы 36 метрополитенских районов (боро); два органа sui generis (т.е. с уникальной правовой конструкцией) — Корпорация лондонского Сити и местное самоуправление архипелага Силли. Плюс к этому в Англии работает около 9 тыс. городских и приходских советов.
Уэльс — 22 органа унитарных единиц.
Шотландия — 32 органа унитарных единиц.
Северная Ирландия — 11 органов унитарных единиц.
Местные выборы в Соединенном Королевстве проходят в разные годы — например, в Уэльсе и Шотландии они были в 2022 году, а в Северной Ирландии в 2023-м. В Англии единого цикла голосования нет: местные органы могут избираться либо сразу на четыре года, либо каждые два года меняется их половина, либо каждый год — треть (без выборов на четвертый год).