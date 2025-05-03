Правая партия Reform UK победила на местных выборах в Великобритании

Reform UK существует с 2018 года. Сначала она было известно как Brexit Party, которая ратовала за выход Британии из Евросоюза без соглашения, в Reform UK партию переименовали в 2021 году. Ее основал Найджел Фараж, который с 1999 по 2020 год был депутатом Европарламента, а с 2006 по 2016 год (с перерывами) — лидером правоконсервативной евроскептической Партии независимости Соединенного Королевства (United Kingdom Independence Party — UKIP). В своей программе Reform UK упирает в первую очередь на борьбу с нелегальной миграцией — она обещает проводить политику «нулевой терпимости к тем, кто въезжает в Британию незаконно», и в случае, если она победит на следующих всеобщих выборах (запланированы на 2029 год), создать для этого Министерство депортаций.