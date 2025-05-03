Переписывает историю войны спустя 80 лет со Дня Победы: эксперт объяснил URA.RU громкое заявление Трампа

«Роль США, конечно, во Второй мировой войне она тоже весомая, но не настолько. Они, естественно, помогали нам ленд-лизом как союзники. Но тут тоже надо все смотреть, читать в развитии. Основная помощь по ленд-лизу от американцев стала поступать к нам только в 1944−45 годах. До победы под Сталинградом (2 февраля 1943 года — прим. URA.RU) и в Курской битве (23 августа 1943 года — прим. URA.RU) — из общего объема по этой программе Советскому Союзу 7% только поступило. Поэтому говорить о какой-то решающей роли американцев не приходится», — подчеркнул Спицын.