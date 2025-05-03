Учения НАТО с участием немецких вертолетов проходят с соседней с Беларусью Литве, передает ТАСС со ссылкой на командование армии Литвы.
В сообщении говорится, что в международных учениях Griffin Lightning будут принимать участие 30 военных вертолетов Германии. Уточняется, что они совершат полеты на максимально низкой высоте. Говорится, что для маневров в Литву будут передислоцированы ударные вертолеты Tiger. Также называются тяжелые транспортные машины CH-53 и легкие многоцелевые вертолеты EC135.
Вместе с тем в светлое и темное время суток в момент выполнения заданий указанные самолеты будут летать на высоте до 150 метров. Подчеркивается, что цель данных учений состоит в отработке действий в рамках оборонных планов НАТО. Маневры продлятся до 23 мая 2025 года.
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