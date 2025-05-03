Учения НАТО с участием немецких вертолетов проходят с соседней с Беларусью Литве

Вместе с тем в светлое и темное время суток в момент выполнения заданий указанные самолеты будут летать на высоте до 150 метров. Подчеркивается, что цель данных учений состоит в отработке действий в рамках оборонных планов НАТО. Маневры продлятся до 23 мая 2025 года.