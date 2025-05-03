В Совфеде осудили отказ Зеленского от трехдневного перемирия

По словам российского сенатора, Зеленский «сам же этого не понимает или, понимая, борется за собственное выживание». «Типичный хулиганский поступок мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста», — заявил «РИА Новости» Карасин.
Владимир Путин объявил, что российская армия прекратит боевые действия в дни 80-летия Победы: с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 мск с 10 на 11 мая. Владимир Зеленский отверг эту инициативу и вместо этого предложил перемирие сроком на 30 дней. По его мнению, только за такой срок «можно реально что-то согласовать».