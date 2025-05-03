Путин и Мирзиёев провели телефонные переговоры

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.
Отмечается, что лидеры двух государств высоко оценили результаты деловых мероприятий, состоявшихся на полях международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте на этой неделе.
Также они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений, всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.
Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.