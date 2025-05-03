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Путин и Мирзиёев провели телефонные переговоры

Российский лидер Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провели телефонные переговоры.

Источник: РИА "Новости"

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы Узбекистана.

Отмечается, что лидеры двух государств высоко оценили результаты деловых мероприятий, состоявшихся на полях международной промышленной выставки «Иннопром. Центральная Азия» в Ташкенте на этой неделе.

Также они обсудили актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений, всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества.

Ранее президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.