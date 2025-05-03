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Патриарх Кирилл прибыл с визитом в Азербайджан

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку, сообщил сайт Русской православной церкви (РПЦ).

Источник: © РИА Новости

«Третьего мая 2025 года святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл в Баку», — сообщили в Московском патриархате.

В аэропорту «Гейдар Алиев» его встретили епископ Бакинский и Азербайджанский Алексий (Смирнов), чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Азербайджанской Республике Михаил Евдокимов и заместитель председателя Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными образованиями Сахиб Нагиев.

Патриарх, сообщили в РПЦ, возглавит литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку в 9.00 мск 4 мая.