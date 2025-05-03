Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глупость и жадность властей обойдутся жителям Молдовы в 100 миллионов евро: Только за четыре месяца правительство незаконно взыскало с граждан 33,5 миллионов евро за потребление электроэнергии

С начала года экс-премьер Молдовы Влад Филат предупреждает о том, как энергетический кризис негативно сказывается на гражданах.

"С начала года я предупреждаю о том, как энергетический кризис негативно сказывается на гражданах, — пишет в соцсетях экс-министр Молдовы Влад Филат.

Всего за четыре месяца правительство незаконно и аморально взыскало с граждан +33,5 миллиона евро за потребление электроэнергии. Как я уже говорил, их глупость и жадность обойдутся нам в колоссальную сумму — более 100 миллионов евро в год.

— Январь: закуплено 434 000 МВт·ч по средней цене 129,7 евро/МВт·ч, в то время как НАРЭ установило тариф 145 евро/МВт·ч.

Разница: +6,64 миллиона евро.

— Февраль: 403 000 МВт·ч по 137,53 евро/МВт·ч.

Разница: +3,01 миллиона евро.

— Март: 384 000 МВт·ч по 119,85 евро/МВт·ч.

Разница: +9,66 миллиона евро.

— Апрель: 384 000 МВт·ч по 108 евро/МВт·ч.

Разница: +14,2 миллиона евро.

Итого: 33 516 210 евро — переплаченные деньги из-за завышенного тарифа на электроэнергию в 145 евро/МВт·ч.

Наглядные цифры

Где деньги?! Их нет на счету компании Energocom. Их нет в государственном бюджете. Они в карманах хитрецов, которые даже не осмеливаются подать заявление о вступлении в PAS.

В январе Комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила установку 10 электростанций и одной большой газовой станции при поддержке ЕС. Мы могли бы производить 20% необходимой электроэнергии внутри страны.

Что сделало правительство? Ничего, забыли. Бросили идею, проект. Предпочли раздавать предвыборные подачки и компенсации за свою некомпетентность.

И всё это — на заёмные европейские деньги. Они просто сделали пост в Facebook*— и всё: с широкой улыбкой на весь экран телевизора заявляют, что «управляют».

Но жизнь — не кино, и день расплаты наступает. Только ваш счёт — не фискальный, а уголовный!".

* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.