Глупость и жадность властей обойдутся жителям Молдовы в 100 миллионов евро: Только за четыре месяца правительство незаконно взыскало с граждан 33,5 миллионов евро за потребление электроэнергии

"С начала года я предупреждаю о том, как энергетический кризис негативно сказывается на гражданах, — пишет в соцсетях экс-министр Молдовы Влад Филат.
Всего за четыре месяца правительство незаконно и аморально взыскало с граждан +33,5 миллиона евро за потребление электроэнергии. Как я уже говорил, их глупость и жадность обойдутся нам в колоссальную сумму — более 100 миллионов евро в год.
— Январь: закуплено 434 000 МВт·ч по средней цене 129,7 евро/МВт·ч, в то время как НАРЭ установило тариф 145 евро/МВт·ч.
Разница: +6,64 миллиона евро.
— Февраль: 403 000 МВт·ч по 137,53 евро/МВт·ч.
Разница: +3,01 миллиона евро.
— Март: 384 000 МВт·ч по 119,85 евро/МВт·ч.
Разница: +9,66 миллиона евро.
— Апрель: 384 000 МВт·ч по 108 евро/МВт·ч.
Разница: +14,2 миллиона евро.
Итого: 33 516 210 евро — переплаченные деньги из-за завышенного тарифа на электроэнергию в 145 евро/МВт·ч.
Наглядные цифры
Где деньги?! Их нет на счету компании Energocom. Их нет в государственном бюджете. Они в карманах хитрецов, которые даже не осмеливаются подать заявление о вступлении в PAS.
В январе Комиссия по чрезвычайным ситуациям одобрила установку 10 электростанций и одной большой газовой станции при поддержке ЕС. Мы могли бы производить 20% необходимой электроэнергии внутри страны.
Что сделало правительство? Ничего, забыли. Бросили идею, проект. Предпочли раздавать предвыборные подачки и компенсации за свою некомпетентность.
И всё это — на заёмные европейские деньги. Они просто сделали пост в Facebook*— и всё: с широкой улыбкой на весь экран телевизора заявляют, что «управляют».
Но жизнь — не кино, и день расплаты наступает. Только ваш счёт — не фискальный, а уголовный!".
* запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.