Польша увеличит количество пограничников на границе с Беларусью

Ранее Польша установила на границе с Беларусью металлическое заграждение протяженностью более 180 километров. Оно оборудовано средствами сигнализации и камерами наблюдения. Польские власти также продолжают оснащать инструментами предупреждения нарушения границы естественные водные рубежи. В Варшаве полагают, что эти меры позволят сдержать поток нелегальных мигрантов, следующих с территории Беларуси. В Минске неоднократно заявляли, что не имеют отношения к пограничному миграционному кризису, а президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что граждане третьих стран идут в Европу, потому что она сама их пригласила.