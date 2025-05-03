Польша увеличит количество пограничников на границе с Беларусью

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Количество пограничников на восточной границе Польши будет увеличено на 1,5 тысячи человек, заявил министр внутренних дел и администрации республики Томаш Семоняк.
«Мы продолжим развивать Пограничную стражу. Мы решили увеличить количество должностей на 1500 в течение следующего года», — сказал он.
Семоняк отметил, что дополнительных сотрудников направят именно на восточный участок государственной границы Польши.
По словам министра, все силы и ресурсы пограничного ведомства будут сосредоточены на защите этого направления, а сотрудники на восточной границе получат новые инструменты для ее охраны в крайне сложных условиях.
Семоняк также уточнил, что проекты по защите польско-белорусской границы уже обошлись стране в 2,6 миллиарда злотых (около 680 миллионов долларов).
Ранее Польша установила на границе с Беларусью металлическое заграждение протяженностью более 180 километров. Оно оборудовано средствами сигнализации и камерами наблюдения. Польские власти также продолжают оснащать инструментами предупреждения нарушения границы естественные водные рубежи. В Варшаве полагают, что эти меры позволят сдержать поток нелегальных мигрантов, следующих с территории Беларуси. В Минске неоднократно заявляли, что не имеют отношения к пограничному миграционному кризису, а президент Беларуси Александр Лукашенко говорил, что граждане третьих стран идут в Европу, потому что она сама их пригласила.