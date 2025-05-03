Захарова: Зеленский угрожает иностранным лидерам, которые приедут на парад в День Победы

Владимир Зеленский отверг предложение президента России о трехдневном перемирии на День Победы, предложил прекратить огонь на месяц и вновь дал понять, что Киев может ударить по Москве 9 Мая. По словам Зеленского, Украина не гарантирует безопасности мировых лидеров, которые приедут в российскую столицу на парад. В ответ в Совете Федерации его охарактеризовали как мелкого хулигана, который превратился в шантажиста и террориста . А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае реальной провокации на День Победы никто не гарантирует, что в Киеве наступит 10 мая .