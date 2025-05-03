В МИД Узбекистана с послом РФ обсудили вопросы соблюдения прав трудовых мигрантов в России

Собеседники подчеркнули, что регулярные консультации между внешнеполитическими ведомствами активно способствуют эффективной защите прав и интересов граждан обеих стран, совершенствованию механизмов взаимодействия в сфере консульских услуг, а также оперативному решению вопросов, связанных с трудовой миграцией.