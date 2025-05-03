Депутаты от правящей в Молдове ПАС снизили минимальную сумму алиментов: Облегчили жизнь алиментщикам — у них ведь есть право голоса, а у детей его нет

Пенсионеры — не единственные жители Молдовы, которых не любят депутаты от правящей партии. Также им не нравятся несовершеннолетние дети, живущие в неполных семьях.
На этой неделе парламент снизил на 10 процентов минимальную сумму алиментов — с 60 до 50 процентов от прожиточного минимума, установленного национальным бюро статистики.
Решение прошло через внесение поправок в Семейный кодекс.
Если в 2022 году размер алиментов на содержание 7-летнего ребенка был установлен в размере 1733,15 лея или 60 процентов от среднего прожиточного минимума, то в 2023 году он достиг 1899,06 лея — те же 60 процентов, но от более высокого значения прожиточного минимума, установленного НБС.
В 2023 году он составлял 2822,1 лея в месяц. В 2024-м — 2963,8 лея.
Как видим, цифры мизерные. А растить ребенка в Молдове стоит очень-очень дорого. И все же парламентарии решили облегчить жизнь не матерям-одиночкам, а алиментщикам. Почему? Внятных объяснений нет. Но если подумать — можно догадаться. Алиментщики имеют право голоса, а дети — нет. Получается очередной подкуп избирателей, за что в Молдове дают 15 лет тюрьмы. Правда, выборочно…