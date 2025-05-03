Депутаты от правящей в Молдове ПАС снизили минимальную сумму алиментов: Облегчили жизнь алиментщикам — у них ведь есть право голоса, а у детей его нет

Как видим, цифры мизерные. А растить ребенка в Молдове стоит очень-очень дорого. И все же парламентарии решили облегчить жизнь не матерям-одиночкам, а алиментщикам. Почему? Внятных объяснений нет. Но если подумать — можно догадаться. Алиментщики имеют право голоса, а дети — нет. Получается очередной подкуп избирателей, за что в Молдове дают 15 лет тюрьмы. Правда, выборочно…