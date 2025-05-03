«Полагаю, что санкции могут быть отменены, но это не произойдет сиюминутно. Это может быть связано с тем, как развивается конфликт на Украине. Но уже и (другие — ред.) страны ЕС понимают, что санкции больше вредят им самим, нежели России», — рассказал собеседник агентства.
Гашпар отметил, что выступает за отмену санкций и возвращение к полноценному торговому партнерству с Россией, однако Словакии, как стране Евросоюза, приходится идти на компромиссы по этому вопросу в рамках политического объединения.
Активисты словацкого гражданского объединения «Брат за брата» 11 марта передали президенту Словакии Петеру Пеллегрини свою петицию для проведения референдума об отмене санкций против РФ. Ее подписали в республике более 450 тысяч человек при необходимых 350 тысячах. Однако эта петиция не соответствовала требованиям об объявлении референдума в Словакии, поскольку не содержала вопроса для него и 20 марта была перенаправлена в правительство республики.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.