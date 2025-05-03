Литва ужесточила санкционный режим против граждан России и Беларуси

МИНСК, 3 мая — Sputnik. Новые санкции в отношении граждан России и Беларуси вступили в силу в Литве. Соответствующее решение ранее принял литовский парламент.
Закон, предусматривающий введение ограничительных мер, был принят в Литве 3 мая 2023 года и впоследствии продлевался. Согласно документу, приостановлен прием заявлений на выдачу шенгенских и национальных виз от граждан РФ и Беларуси.
Также от россиян не принимаются заявления на получение временного вида на жительство в Литве, за исключением случаев, когда у них уже есть действующая шенгенская или национальная виза, разрешение на проживание в Литве или другом государстве Европейского союза.
Гражданам РФ запрещено приобретать недвижимость в Литве.
В соответствии с поправками, действие закона продлено до 2 мая 2026 года. Дополнительно введено положение об аннулировании разрешения на временное проживание, выданного гражданину РФ, если установлено, что он совершал поездки в Россию или Беларусь более одного раза в течение последних трех календарных месяцев.
Данное положение не будет применяться, если поездки в Россию или Беларусь совершались по объективным причинам, не зависящим от гражданина РФ, а также к членам экипажей, работающим в компаниях, осуществляющих международные грузовые и пассажирские перевозки.
Предложение о введении аналогичного ограничения для граждан Беларуси не было поддержано литовским парламентом.