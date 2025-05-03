Axios: Трамп в Эр-Рияде соберет саммит стран Персидского залива

Поездка Дональда Трампа в Саудовскую Аравию станет его первым зарубежным визитом с начала второго президентского срока. В 2017 году, когда господин Трамп вступил в должность в первый раз, местом его первой зарубежной поездки стала Саудовская Аравия. СМИ допускали, что в мае 2025 года в Эр-Рияде президент США встретится с президентом России Владимиром Путиным. Сам Дональд Трамп говорил, что встреча может произойти сразу после его визита на Ближний Восток.