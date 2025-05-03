Вучич прервал визит в США, он госпитализирован в Белграде

Президент Сербии Александар Вучич и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, которых ждут в Москве на День Победы, испытывают проблемы со здоровьем и в последние дни отменяют запланированные встречи. Во время поездки в США Вучичу стало плохо, он не смог встретиться с Дональдом Трампом и вернулся в Белград, где его госпитализировали. Фицо в начале мая без объяснений отменил целый ряд встреч в стране и за рубежом. Словацкие СМИ указывают на предполагаемые проблемы с самочувствием политика, год назад пережившего покушение. Власти Евросоюза недавно открыто угрожали политикам ЕС, пожелавшим ехать в Россию на 9 мая, обещая им «последствия».