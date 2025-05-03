Литва ужесточила санкции к гражданам Беларуси, касающиеся проживания в стране

Сказано, что документ был дополнен новым ограничением, которое предусматривает автоматическое аннулирование временного ВНЖ тем, кто в течение трех календарных месяцев без объективной причины больше одного раза совершил поездку в Россию или же в Беларусь. Отмечается, что подобную меру предлагали ввести и в отношении белорусов, однако сейм ее не поддержал. Пока санкции решили продлить до 2 мая 2026 года.