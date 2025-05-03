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Литва ужесточила санкции к гражданам Беларуси, касающиеся проживания в стране

Литва приняла решение ужесточить санкции в отношении граждан Беларуси и РФ.

Источник: Комсомольская правда

Литва ужесточила санкции к гражданам Беларуси, касающиеся проживания в стране, передает Sputnik.by.

В сообщении сказано, что литовская сторона ввела национальные санкции в отношении белорусов и россиян в 2023 году, а затем неоднократно их продлевала. Согласно документу, был приостановлен приему заявлений на выдачу шенгенских и национальных виз от граждан Беларуси и России.

Вместе с тем от граждан РФ не принимаются заявления на получения ВНЖ в Литве. Исключением являются случаи, когда у них имеется действующая шенгенская или национальная виза, разрешение на проживание в Литве или другом государстве ЕС.

Сказано, что документ был дополнен новым ограничением, которое предусматривает автоматическое аннулирование временного ВНЖ тем, кто в течение трех календарных месяцев без объективной причины больше одного раза совершил поездку в Россию или же в Беларусь. Отмечается, что подобную меру предлагали ввести и в отношении белорусов, однако сейм ее не поддержал. Пока санкции решили продлить до 2 мая 2026 года.

Тем временем синоптик Дмитрий Рябов предупредил про неустойчивую погоду в Беларуси на неделе с 5 по 11 мая: «Нас ждет неласковый май!».

Вместе с тем мы собрали, чего ждать от финала турнира в Мадриде 2025, где белоруска Арина Соболенко и американка Коко Гауфф сразятся за 1 миллион евро и титул: «Буду бороться за каждое очко».

А еще штормовое предупреждение объявлено в Беларуси из-за заморозков до −5 градусов.