Литва ужесточила санкции к гражданам Беларуси, касающиеся проживания в стране, передает Sputnik.by.
В сообщении сказано, что литовская сторона ввела национальные санкции в отношении белорусов и россиян в 2023 году, а затем неоднократно их продлевала. Согласно документу, был приостановлен приему заявлений на выдачу шенгенских и национальных виз от граждан Беларуси и России.
Вместе с тем от граждан РФ не принимаются заявления на получения ВНЖ в Литве. Исключением являются случаи, когда у них имеется действующая шенгенская или национальная виза, разрешение на проживание в Литве или другом государстве ЕС.
Сказано, что документ был дополнен новым ограничением, которое предусматривает автоматическое аннулирование временного ВНЖ тем, кто в течение трех календарных месяцев без объективной причины больше одного раза совершил поездку в Россию или же в Беларусь. Отмечается, что подобную меру предлагали ввести и в отношении белорусов, однако сейм ее не поддержал. Пока санкции решили продлить до 2 мая 2026 года.
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