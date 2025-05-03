WP узнала, что ушедшего советника Трампа заподозрили в работе на Израиль

Президент США остался недоволен тем, что Уолтц после визита Нетаньяху в Белый дом в начале февраля, вероятно, разделял мнение израильского премьера о подходящем моменте для удара по Ирану, говорят два источника. По их мнению, Уолтц мог активно координировать с Нетаньяху решения, касавшиеся возможных военных ответов Ирану, еще до того как тот встретился с Трампом в Овальном кабинете.