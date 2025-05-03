WP узнала, что ушедшего советника Трампа заподозрили в работе на Израиль

Кроме того, у Уолтца и американского президента были разногласия насчет политики США по отношению к Ирану, говорят собеседники газеты. Уолтц, по сведениям WP, был в большей степени склонен к использованию военной силы, чем Трамп.
Президент США остался недоволен тем, что Уолтц после визита Нетаньяху в Белый дом в начале февраля, вероятно, разделял мнение израильского премьера о подходящем моменте для удара по Ирану, говорят два источника. По их мнению, Уолтц мог активно координировать с Нетаньяху решения, касавшиеся возможных военных ответов Ирану, еще до того как тот встретился с Трампом в Овальном кабинете.
По словам одного из источников, Уолтц «хотел направить политику США в направлении, которое не устраивало Трампа», предполагавшем отказ от попыток разрешить разногласия дипломатическим способом. «Эта информация дошла до Трампа, и президент остался ею недоволен», — сказал собеседник WP.
Некоторые представители администрации Трампа считают, что Уолтц пытался инициировать военные действия и с этой целью активно сотрудничал с Израилем. «Вы не можете этого делать. Вы работаете на президента своей страны, а не на президента другой страны», — приводит WP слова одного из советников Трампа.
Недовольство советником президента также выражала глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлз: она считала, что Уолтц «не подходит» президенту, сказали WP два собеседника.
Недовольство Трампа и его окружения постепенно копилось, в конечном итоге это и привело к отставке Уолтца, утверждает WP. Последним поводом для его нагнетания стал скандал с утечкой секретных данных в чате мессенджера Signal. Туда был по ошибке добавлен главный редактор издания The Atlantic Джеффри Голдберг, Уолтц впоследствии взял на себя ответственность за произошедшее.
После скандала некоторые высокопоставленные чиновники Белого дома усомнились в необходимости существования традиционного Совета национальной безопасности и согласились, чтобы госсекретарь Марко Рубио одновременно совмещал две должности — свою и советника Трампа по нацбезопасности. Республиканец объявил о его назначении 1 мая.
Уолтца выдвинули на пост представителя США в ООН. Вице-президент страны Джей Ди Вэнс назвал это повышением, добавив, что бывший советник по-прежнему пользуется доверием. По сведениям Axios, наиболее вероятной заменой Уолтцу в Белом доме считают давнего помощника Трампа, замглавы администрации Стивена Миллера. Источники журналиста Politico Марка Гальперина говорили, что должность советника может занять действующий спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.