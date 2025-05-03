Сергей Лавров призвал к урегулированию разногласий между Индией и Пакистаном

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в Кашмире, в результате которого погибли 26 человек. Нью-Дели обвиняет Исламабад в поддержке террористов, власти Пакистана подобные заявления отвергают. 29 апреля премьер Индии Нарендра Моди заявил, что у армии страны есть «полная оперативная свобода» в принятии решения об ответе на теракт. На границе двух стран после теракта несколько раз звучала стрельба.