Беглов передал подарки новорожденным в Мариуполе

Подарки доставлены из Северной столицы на этой неделе. Как подчеркивают власти, проект — не только про заботу о младенцах, но и про поддержку молодых семей. Петербург регулярно оказывает помощь Мариуполю: с 2022 года в городе отдыхали более 6 тысяч местных школьников, к 1 сентября и Новому году направляются школьные и праздничные наборы.