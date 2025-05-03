Беглов передал подарки новорожденным в Мариуполе

Губернатор Петербурга Александр Беглов в рамках рабочей поездки в Мариуполь посетил родильное отделение местной больницы № 2 и лично вручил родителям новорожденного комплект «С днем рождения, Малыш!».
— Такие комплекты в Петербурге мы вручаем с августа прошлого города всем семьям, в которых есть новорожденные. Мы продумали состав набора вместе с врачами и родителями, включив в него необходимые вещи, — передает слова градоначальника пресс-служба Смольного.
В набор вошли предметы первой необходимости — от видеоняни и увлажнителя до развивающих игрушек и полотенца для купания. Эта инициатива действует в Петербурге с прошлого августа и теперь, по предложению губернатора, распространяется и на Мариуполь.
Подарки доставлены из Северной столицы на этой неделе. Как подчеркивают власти, проект — не только про заботу о младенцах, но и про поддержку молодых семей. Петербург регулярно оказывает помощь Мариуполю: с 2022 года в городе отдыхали более 6 тысяч местных школьников, к 1 сентября и Новому году направляются школьные и праздничные наборы.