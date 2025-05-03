Чуря: задача оппозиции — максимизировать голоса, а не объединяться

«Оппозиция разобщена, не может договориться, и, по сути, шансов у нее нет. Это аналитический вывод, который, в принципе, дает прогноз, соответствующий реальной ситуации. Но проблема в том, что мы не всегда получаем то, что предсказывают такие анализы. Часто эти “правильные” прогнозы приводят к совершенно обратным результатам», — заявил Чуря.