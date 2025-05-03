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Чуря: задача оппозиции — максимизировать голоса, а не объединяться

Политолог считает, что молдавская оппозиции должна сосредоточиться на получении максимального числа голосов на парламентских выборах, а не на формальном объединении.

Если подходить к политической ситуации с холодным рационализмом и аналитическим взглядом, то можно утверждать, что партия PAS выиграет, а оппозиция проиграет, рассказал в беседе со Sputnik Молдова политолог Корнелиу Чуря.

«Оппозиция разобщена, не может договориться, и, по сути, шансов у нее нет. Это аналитический вывод, который, в принципе, дает прогноз, соответствующий реальной ситуации. Но проблема в том, что мы не всегда получаем то, что предсказывают такие анализы. Часто эти “правильные” прогнозы приводят к совершенно обратным результатам», — заявил Чуря.

Политолог подчеркнул, что давление нынешнего политического режима создает сложности для всех оппозиционных сил. По его мнению, преследования и уголовные дела, а также конфронтация внутри оппозиции не позволят здравым силам развиваться.

«Оппозиция не сможет объединиться, но они должны попробовать поработать друг с другом, чтобы максимизировать голоса на выборах. Задача заключается в том, чтобы в парламенте оказалось как можно больше депутатов, которые защищают идеи оппозиции», — добавил собеседник.

Чуря считает, что стремление к формальному объединению может быть деструктивным, но совместные действия для достижения максимального результата возможны и необходимы. Он также призвал оппозицию и ее сторонников к оптимизму.