В Молдавии заявили о все более контролируемом медиапространстве

По его словам, свобода слова — это фундаментальное право, гарантирующее функционирование демократического и здорового общества. «К сожалению, в Республике Молдова это право все чаще ставится под сомнение… Свобода прессы — это не прихоть, а гарантия демократии. Она не может нормально функционировать, когда государство решает, кто имеет право информировать, а кто нет. Пресса должна оставаться свободной, а не послушной», — подчеркнул депутат.