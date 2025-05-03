Посол России заявил о попытках рассорить Москву и Ереван

«Что касается вызовов, то выделю тот факт, что наши страны отрыто и грубо пытаются “растащить”, рассорить. Для решения этой неблаговидной задачи в ход идут различные политические манипуляции, информационные операции, попросту прямая ложь и клевета. Кто за этим стоит, хорошо известно, как и их одержимость “стратегическим поражением России”», — сказал Сергей Копыркин в интервью армянскому изданию 168 News.