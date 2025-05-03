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Патриарх Кирилл передал Алиеву приглашение на Парад Победы в Москве

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл передал президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву приглашение посетить Парад Победы 9 мая в Москве, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Источник: © РИА Новости

«Покидая Москву, я имел возможность встретиться с Владимиром Владимировичем (Путиным). Он тоже очень тепло о вас отозвался, сказал хорошие и правильные слова и просил передать приглашение на 80-летие Победы с тем, чтобы вы посетили Москву и отметили эту важную дату. Наш президент тоже не склонен к тому, чтобы ради политеса менять свои убеждения — он либо промолчит, либо что-то скажет прямо. Имея опыт общения с Владимиром Владимировичем, могу сказать, что в его словах я почувствовал искреннюю симпатию и открытость и могу об этом свидетельствовать. Поэтому надеемся, что вы сможете посетить Москву в связи с этой выдающейся датой — 80-летием Победы над страшным врагом», — приводятся на сайте слова патриарха Кирилла, сказанные на встрече с азербайджанским лидером.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл прибыл с визитом в столицу Азербайджана Баку в субботу. Патриарх, как сообщили в РПЦ, возглавил литургию в кафедральном соборе святых Жен-Мироносиц в Баку в 9.00 мск 3 мая.