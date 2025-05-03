Патриарх Кирилл передал Алиеву приглашение на Парад Победы в Москве

«Покидая Москву, я имел возможность встретиться с Владимиром Владимировичем (Путиным). Он тоже очень тепло о вас отозвался, сказал хорошие и правильные слова и просил передать приглашение на 80-летие Победы с тем, чтобы вы посетили Москву и отметили эту важную дату. Наш президент тоже не склонен к тому, чтобы ради политеса менять свои убеждения — он либо промолчит, либо что-то скажет прямо. Имея опыт общения с Владимиром Владимировичем, могу сказать, что в его словах я почувствовал искреннюю симпатию и открытость и могу об этом свидетельствовать. Поэтому надеемся, что вы сможете посетить Москву в связи с этой выдающейся датой — 80-летием Победы над страшным врагом», — приводятся на сайте слова патриарха Кирилла, сказанные на встрече с азербайджанским лидером.