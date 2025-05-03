Песков: перемирие ко Дню Победы будет проверкой готовности Украины к миру

18 марта был введен мораторий на удары по объектам энергетической инфраструктуры. В Кремле заявили, что Киев его практически не соблюдал: ВСУ каждый день наносили новые удары. По мнению Москвы, это говорит о том, что Зеленский либо не хотел изначально выполнять договоренности, либо не смог их выполнить, так как некоторые националистические подразделения ему уже не подчиняются.