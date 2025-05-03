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Орбан пообещал лидеру АдГ поддержку Венгрии

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на фоне признания немецкой правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) правоэкстремистской на территории всей ФРГ заявил в соцсети Х, что лидер партии Алиса Вайдель может рассчитывать на поддержку Венгрии.

Источник: Reuters

В пятницу ведомство по охране конституции Германии приписало АдГ статус правоэкстремистской партии на территории всей страны. Это решение позволит расширить арсенал средств слежки за организацией и считается одним из промежуточных шагов к запрету партии, в ряде недавних опросов обогнавшей победивший на досрочных выборах блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). Сопредседатели «Альтернативы для Германии» Тино Крупалла и Алиса Вайдель назвали причисление партии к правоэкстремистским движениям ударом по демократическому институту страны. Уходящий канцлер ФРГ Олаф Шольц призвал не торопиться и тщательно взвесить возможную процедуру запрета АдГ.

«Что, черт возьми, происходит в Германии? Алиса Вайдель, вы можете рассчитывать на нас», — написал Орбан.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио назвал решение немецкого ведомства тиранией и призвал Берлин сменить политический курс.