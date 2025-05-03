Израиль может расширить военную операцию в секторе Газа, пишет Bloomberg

«Израиль готовится расширить военную операцию в Газе, возможно, в ближайшие дни, и скоро начнет призывать десятки тысяч военнослужащих запаса», — сообщает агентство со ссылкой на неназванный источник.
По данным источника, это решение было принято после заседания кабинета безопасности страны, прошедшего в пятницу.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.
Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.