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Израиль может расширить военную операцию в секторе Газа, пишет Bloomberg

МОСКВА, 3 мая — РИА Новости. Израиль готовится расширить военную операцию в секторе Газа, это может случиться в ближайшие дни, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами Тель-Авива.

Источник: AP 2024

«Израиль готовится расширить военную операцию в Газе, возможно, в ближайшие дни, и скоро начнет призывать десятки тысяч военнослужащих запаса», — сообщает агентство со ссылкой на неназванный источник.

По данным источника, это решение было принято после заседания кабинета безопасности страны, прошедшего в пятницу.

В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников.

Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.