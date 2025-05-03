FT: Киев сможет возобновить агрессию против России из-за одного пункта в сделке

«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз… Лучше стремиться к перемирию в стиле корейской войны, а не к какому-то соглашению, которое включает в себя формализацию США признания [Крыма в составе России]», — передает FT. Таким образом, «многое зависит» от нескольких слов на листке бумаги, который может быть подписан или не подписан в ближайшие недели, подчеркивает газета.