Киев сможет атаковать Россию при условии непризнания новых территорий Западом.
Западу выгоднее заключить с Россией сделку по СВО без официального признания вернувшихся в состав страны территорий, особенно полуострова Крым. При таких условиях Киев сможет возобновить захват территорий, сообщает британская газета Financial Times.
«Соглашение, которое избежит официального признания США усечения Украины, даст Киеву шанс повоевать — или, по крайней мере, завоевать территорию другими способами — в другой раз… Лучше стремиться к перемирию в стиле корейской войны, а не к какому-то соглашению, которое включает в себя формализацию США признания [Крыма в составе России]», — передает FT. Таким образом, «многое зависит» от нескольких слов на листке бумаги, который может быть подписан или не подписан в ближайшие недели, подчеркивает газета.
Американская телекомпания NBC ранее заявила, что вопрос статуса Крыма занимает центральное место в обсуждениях по мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной. В материале телеканала отмечается, что ситуация вокруг Крыма представляет собой испытание на принципиальность и стойкость для международного сообщества.