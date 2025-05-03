Армия России предотвратила попытку ВСУ ступить на Курскую землю

Сегодня утром Life.ru уже писал, что в регионе была пресечена попытка украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) пересечь границу и проникнуть на территорию Курской области. В ходе последовавшего боевого контакта российские силы смогли нейтрализовать угрозу. Сообщается, что часть украинских военных, участвовавших в попытке прорыва, была взята в плен, а остальные были уничтожены. Таким образом, граница Российской Федерации осталась под контролем, и проникновение ДРГ не удалось.