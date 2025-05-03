Ветеран США Кон: Ошибка признать роль только одной страны в победе над фашизмом

Желание возвеличить роль только одной из сторон в победе над фашизмом является большой ошибкой. Об этом РИА Новости заявил американский ветеран времен Второй мировой войны Фрэнк Кон, прокомментировав высказывания президента США Дональда Трампа.
«Безусловно, большая ошибка — признавать роль только одной страны. И когда речь идет о страданиях, русские пролили гораздо больше крови. Нас, американцев, защищал океан», — подчеркнул ветеран.
Он отметил, что советская и американская армии добились успеха благодаря сотрудничеству, и каждой из них пришлось бы намного тяжелее без помощи союзников. Война на Востоке сделала возможной высадку союзников в Нормандии, и после этого обе армии извлекли выгоду из сражений на обоих фронтах, заключил офицер.
По данным агентства, 99-летний полковник в отставке Фрэнк Кон участвовал в исторической встрече советских и американских войск на реке Эльба в Германии 25 апреля 1945 года.
Как писал сайт KP.RU, 2 мая глава Белого дома объявил в США 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Кроме того, республиканец утверждал об исключительной роли США в борьбе с гитлеровским фашизмом, подчеркнув, что Америка сделала для победы «намного больше других стран». Также политик заметил, что и Первую мировую войну также выиграли Штаты, а 11 ноября теперь будет считаться Днем Победы в Первой мировой.
Это не первое высказывание Трампа о неких победах США, которые он произносит с некоторыми вариациями. Так, 20 января во время инаугурации он заверял, что американский народ помимо якобы выигрыша в двух мировых войнах и, как он считает, победы над фашизмом, также якобы победил и коммунизм.