Ветеран США Кон: Ошибка признать роль только одной страны в победе над фашизмом

Как писал сайт KP.RU, 2 мая глава Белого дома объявил в США 8 мая Днем Победы во Второй мировой войне. Кроме того, республиканец утверждал об исключительной роли США в борьбе с гитлеровским фашизмом, подчеркнув, что Америка сделала для победы «намного больше других стран». Также политик заметил, что и Первую мировую войну также выиграли Штаты, а 11 ноября теперь будет считаться Днем Победы в Первой мировой.