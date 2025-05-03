Нетаньяху отложил визит в Баку из-за ситуации в Сирии и Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил визит в Азербайджан на фоне обострения ситуации в Сирии и Газе, сообщила канцелярия премьера.
Нетаньяху планировал посетить Баку с 7 по 11 мая.
«В связи с развитием событий на фронтах в Газе и Сирии и из-за плотной военно-политической повестки Нетаньяху принял решение отложить свой визит в Азербайджан», — сообщается в публикации.
Ранее администрация главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отметила, что страна закрыла небо для израильских самолетов и полет премьер-министра Израиля в Азербайджан не станет исключением.
При этом, по данным израильских СМИ, Нетаньяху в Баку должен был поучаствовать в переговорах с турецкой делегацией по ситуации в Сирии.