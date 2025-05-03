Почерк джентльменов: Военный эксперт назвал организаторов масштабной атаки ВСУ на Крым

«Понятно, что в целом на реальном фронте обстановка не в пользу киевского режима. В данном случае здесь прослеживается британский след, опять же, с учётом применения высокоточных крылатых ракет Storm Shadow. Высока вероятность того, что британцы нарастили поставки данного вооружения. Это провокация с британским почерком», — объяснил эксперт в беседе с ТАСС.