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Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в секторе Газа и Сирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отложил свой визит в Азербайджан, где должен был находиться с 7 по 11 мая, на неопределенный срок. Канцелярия премьера уточнила, что поездка перенесена в связи с ситуацией на Ближнем Востоке и плотным рабочим графиком господина Нетаньяху.
Источник: Reuters

«В свете развития ситуации в Газе и Сирии и в связи с насыщенной повесткой в сфере безопасности и дипломатии премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение перенести визит в Азербайджан на более позднюю дату», — говорится в сообщении канцелярии (цитата по The Times of Israel). Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение и добавил, что ценит теплые и стабильные отношения между странами.

Напомним, Турция закрыла свое воздушное пространство для израильских самолетов из-за ситуации в секторе Газа. Сегодня турецкий Центр по борьбе с дезинформацией написал в соцсети Х, что исключение для самолета премьера Нетаньяху сделано не будет.

О ситуации на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Сирия дала израильский крен».