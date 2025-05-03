Нетаньяху отложил визит в Азербайджан из-за ситуации в секторе Газа и Сирии

«В свете развития ситуации в Газе и Сирии и в связи с насыщенной повесткой в сфере безопасности и дипломатии премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял решение перенести визит в Азербайджан на более позднюю дату», — говорится в сообщении канцелярии (цитата по The Times of Israel). Биньямин Нетаньяху поблагодарил президента Азербайджана Ильхама Алиева за приглашение и добавил, что ценит теплые и стабильные отношения между странами.